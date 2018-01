Īrijas premjers atsaucies EP priekšsēdētāja Antonio Tajāni un Priekšsēdētāju konferences uzaicinājumam uzstāsies ar uzrunu. Pēc tās sekos diskusijas ar politisko grupu līderiem un citiem deputātiem.

"Mums ir jācīnās par Eiropas lielāku jēgu," norāda Varadkars, pieminot Eiropas Savienības vēsturi, kā arī šī atzīmējot ES institūciju lielo atbalstu Īrijai sarežģītajā "Brexit" procesā. Viņš pieminēja pērn panāktās vienošanās par robežkontroles neatjaunošanu un tirdzniecības turpināšanu starp Īriju un Lielbritānijas Ziemeļīrijas daļu.

"Visas ES valstis ir mazas valstis. To viegli var saprast, pārskatot pasaules lielākās pilsētas, no kurām tikai viena ir ES un tā pati ir galvaspilsēta valstī, kura grasās izstāties no savienības. Līdz ar to mums jārēķinās, ka ES nākotne ir mazu valstu savienības," skaidro Varadkars.

Viņš arī atgādināja, ka Īrija agrāk bija viena no lielākajām [finansējuma] saņēmējām, bet patlaban tā ir viena no lielākajiem devējām. "Mums ar strukturālajiem fondiem Centrāleiropā un Austrumeiropā jāpalīdz atklāt to ekonomisko potenciālu," stāsta premjers.

Parlamentāro debašu ciklā reizi mēnesī plenārsesijās viesosies viens vai divi ES dalībvalstu premjeri, lai diskutēti par politiskā un ekonomiskā bloka nākotni. Kā nākamais februārī parlamentā piekritis uzstāties un debatēt Portugāles premjers Antonio Kosta.