Etiopijas valdība lēmusi liegt bērnu adopciju uz ārvalstīm, reaģējot uz pieaugošajām aizdomām, ka liela daļa bērnu tiek izmantoti vai kļūst par cilvēktirdzniecības upuriem.

Etiopija ir viena no galvenajām valstīm, no kuras bērnus adoptē amerikāņi, norāda BBC. Aptuveni 20% no visiem adoptētajiem ASV bērniem nāk tieši no Etiopijas. Arī vairākas slavenības, piemēram, Breds Pits un Andželīna Džolija 2005. gadā dzimušu meiteni savulaik adoptēja no šīs Āfrikas valsts.

Vidēji uz ASV ik gadu līdz šim adopcijai nodoti ap 1000 bērnu gadā, vairākus simtus gadā adoptējuši vecāki arī Spānijā, Francijā un Itālijā.

Pretestību adopcijām radījuši vairāki Etiopijas sabiedrībā plašu rezonansi ieguvuši skandāli. Piemēram, 2013. gadā kāds ASV pāris tika apsūdzēti savas adoptētās meitas slepkavībā. Savukārt Dānija jau pirms dažiem gadiem apturēja adopciju no Etiopijas, augot aizdomām par cilvēku tirdzniecību.

Etiopijas likumdevēji uzskata, ka par bāreņiem un citiem bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem bērniem jāparūpējas vietēji ar īpaši viņu aizsardzībai izveidotiem atbalsta mehānismiem. Tikmēr daļa parlamentāriešu debatēs izteikuši skepsi par valsts spēju to nodrošināt.