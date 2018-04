'Eurofighter' attīstīs 'Typhoon' kā soli uz Eiropas 'nākotnes gaisa kaujas sistēmu'

Par FCAS savukārt dēvē nākotnes kaujas lidaparāta projektu, pie kura agrīnā stadijā patlaban strādā franču "Dassault" un vāciešu vadītais daudznacionālais konsorcijs "Airbus". Medijs norāda, ka paredzētie "Typhoon" tehnoloģiskie uzlabojumi uzlabos to spējas pilnībā attīstīt un sagatavot FCAS līdz 2040. gadam, kā tas patlaban ir plānots.

"Typhoon" ir lielākais aizsardzības rūpniecības projekts Eiropā. Kopumā deviņas valstis ir pasūtījušas 623 lidmašīnas, no kurām līdz šim 536 ir jau piegādātas. Tāpat konsorcijs paredz jaunus pasūtījumus no tā dēvētajām Eiropas aizsardzības kodola valstīm Vācijas, Itālijas, Lielbritānijas un Spānijas. Tas savukārt nozīmē, ka lidmašīnu ražošana varētu turpināties vēl vismaz divas nākamās desmitgades, kuru laikā turpinātos arī to tehnoloģiskā attīstība.

Paredzams, ka valstu gaisa flotēs "Eurofighter Typhoon" varēs redzēt līdz pat šī gadsimta 70. gadiem. Līdz ar to šo kara lidmašīnu tehnoloģiskā attīstīšana kalpos kā starpposms jaunās paaudzes lidaparātam. Par lidmašīnu tās tradicionālajā izpratnē gan netiek runāts, jo 'nākotnes gaisa kaujas sistēmu' paredzēts vadīt attālināti.

Foto: AFP/Scanpix

Oficiāls paziņojums par "Typhoon" turpmāku attīstīšanu un tā kļūšanu par starpposmu FCAS izstrādei izskanējis pēc tam, kad Vācijas valdība norādījusi, ka šīs lidmašīnas visticamāk tiks izvēlētas 90 novecojušo "Panavia Tornado" lidaparātu nomaiņai. Tiesa, Vācijas Gaisa spēku pārstāvji iepriekš pauda cerību, ka Vācija iepirks ASV kompānijas "Lockheed Martin" attīstītos piektās paaudzes iznīcinātājus "F-35 Lightning II", ko gan Aizsardzības ministrija vēlāk noraidīja.

Tāda mēroga pasūtījums "Eurofighter" ļaus ieguldīt radaru, tāla rādiusa un attālināti vadāmu ieroču sistēmu attīstīšanā, kā arī lidaparāta aizsardzības uzlabošanā. Plānots par 15% uzlabot arī dzinēju "EJ200" jaudu, kā arī lidmašīnas plānots aprīkot ar iekārtām, kas traucē pretinieka gaisa aizsardzības sistēmām, kādas tiek izmantotas "Tornado".

Koncerns gan noraidījis apgalvojumus, ka šie uzlabojumi bez Vācijas pasūtījuma nebūtu iespējami, jo "Eurofighter Typhoon" lidmašīnas pasūtījusi arī Saūda Arābija un par tām interesējušās arī citas valstis.

FCAS sākotnējie modeļi:

Sākotnēji pie FCAS projekta galvenokārt strādāja Francija un Lielbritānija, taču jau 2015. gadā, prezentējot projektu, Francijas Aizsardzības ministrijas pārstāvji uzsvēra, ka tam ir paredzēts kļūt par "Eiropas programmu". Kopš tā laika aizvien lielāku ietekmi projektā ieņēmusi Vācija.

Pirmajā prezentācijā projekta attīstītāji norādīja, ka FCAS jeb kaujas drons tiks izmantots misiju pirmajās dienās. Tā uzdevums būs attīrīt ceļu pirms citu lidaparātu, piemēram, multifunkcionālo iznīcinātāju ierašanās. FCAS iznīcinās pretgaisa aizsardzības sistēmas un apzinās naidīgo spēku pozīcijas, tādējādi paveicot misijas bīstamāko darbu. Pēc tiem kaujas zonā dosies pilotēti iznīcinātāji, paveicot pārējo darbu jau daudz mazāk bīstamā vidē.

Šāda tipa droni paredzēti karošanai blīvi un smagi bruņotās teritorijās. Tie izstrādāti, ņemot vērā iespēju, ka nākotnē Eiropu var apdraudēt attīstītas un labi ekipētas valstis, izstādē skaidroja Francijas Aizsardzības ministrijas Iepirkuma aģentūras pārstāvis. "Šajā ziņā kaujas drons mūs izceļ iepretim citām bruņojuma sistēmām," viņš norādīja.