Iepriekš tika ziņots, ka dati varētu būt nopludināti 50 miljoniem lietotāju, atgādina BBC. Medijs skaidro, ka aptuveni viens miljons no šiem lietotājiem ir Lielbritānijas iedzīvotāji.

Detaļas par datu noplūdi sava bloga ierakstā atklājis "Facebook" uzņēmuma vecākais tehnoloģiju pārzinis Maiks Šrepfers.

Platforma "Facebook" uzskata, ka aptuveni 305 tūkstoši cilvēku bija instalējuši "This Is Your Life" viktorīnu, kas deva iespēju datiem noplūst. Iepriekš tika uzskatīts, ka tie varētu būt aptuveni 207 tūkstoši lietotāju. Gandrīz 97% viktorīnas lejupielādētāju bijuši ASV iedzīvotāji, skaidro BBC.

Jau ziņots, ka "Facebook" vadība apturēja Liebritānijas datu analīzes firmas "Cambridge Analytica" kontu pēc klajā nākušām ziņām, ka šī firma, kuru bija nolīgusi Donalda Trampa prezidenta vēlēšanu kampaņa, var būt izmantojusi 50 miljonu ASV vēlētāju "Facebook" profilu informāciju bez viņu atļaujas.