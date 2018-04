"Šī Krievijas aģentūra vairākkārt mānīja un manipulēja ar ASV, Eiropas un Krievijas iedzīvotājiem. Mēs nevēlamies redzēt viņus feisbukā nekur pasaulē," ierakstā sociālajā tīklā skaidro Cukerbergs.

Kopš 2016. gada šī Krievijas aģentūra ir izveidojusi simtiem neīstu kontu tīklu, lai izplatītu sabiedrību sķeļošu saturu un iejauktos ASV prezidenta vēlēšanās. Kopš tā laika "Facebook" ir uzlabojis iespējas cīnīties pret iejaukšanos citu valstu vēlēšanās un ātrāk dzēst šos kontus, skaidro Cukrebergs.

Piemēram, pirms Francijas 2017. gada prezidenta vēlēšanām izdzēsti 30 tūkstoši viltus kontu, atzīmē "Facebook" dibinātājs.

Savukārt pēdējais izdzēsto kontu kopums bijis vērsts uz cilvēku ietekmēšanu pašā Krievijā un tādās kaimiņvalstīs kā Azerbaidžāna, Uzbekistāna un Ukraina, norāda Cukerbergs.

Daži no dzēstajiem kontiem piederējuši Krievijas ziņu organizācijām, taču tos kontrolējusi "Interneta pētījumu aģentūra". Vienai no lapām sekoja vismaz miljons cilvēku, bet vienam no "Instagram" kontiem – aptuveni 500 tūkstoši, viņš atklāj.

Cukrerbergs sola nākamo dažu nedēļu laikā izveidot rīku, ar kura palīdzību lietotājs varēs noteikt, vai ir sekojis un spiedis reakcijas kādam no "troļļu fermas" kontrolētajiem kontiem.

Pašlaik "Interneta pētījumu aģentūra" kā juridiska persona vairs neeksistē, tā ir pārreģistrēta ar nosaukumu "Federālā ziņu aģentūra". Neilgi pirms "Facebook" paziņojuma tās vadītājs Jevgēnijs Zubarevs atklāja, ka sociālais tīkls bez paskaidrojumiem bloķējis viņu grupu. Tāpat slēgtas grupas medijiem "Žurnālistikas patiesība", "Ņevas ziņas" un "Ekonomika šodien", ziņo "Currenttime".

Vēstīts, ka Sanktpētrburga bēdīgi slavenā "Interneta pētījumu aģentūru", kas pazīstama kā Kremļa propagandas "troļļu ferma", ir iestāde, kurā simtiem darbinieku internetā un sociālajos tīklos izplata Kremļa propagandas viedokļus.

Par "troļļu fermas" vadītāju tiek uzskatīts par prezidenta Vladimira Putina pavāru iesauktais oligarhs Jevgēnijs Prigožins.

Prigožinam un viņa komandai ASV ir izvirzītas apsūdzības par iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās. Prigožins arī pakļauts ASV sankcijām.

Prigožins tiek saistīts arī ar juridiski neeksistējošo Krievijas algotņu armiju Sīrijā. Medijos arī ziņots, ka Prigožinam Sīrijā ir biznesa intereses saistībā ar naftas ieguvi un tieši tas varētu būt bijis viens no iemesliem, kāpēc, iespējams, Krievijas algotņi cieta smagus zaudējumus februāra sākumā pie Deir ez Zoras.