Katram "Facebook" konta īpašniekam nosūtīts viens vai divi paziņojumi, informējot par to, vai dati tikuši izmantoti.

Cilvēkiem arī tiks parādīts, kādas aplikācijas viņi ir izmantojuši, un kādus datus tās ir apstrādājušas.

Izmeklēšanas laikā "Facebook" arī uz laiku apturējis datu analīzes firmas "Cubeyou" konta darbību.

Tiks pārbaudīts, vai "Cubeyou" vākusi datus akadēmiskiem nolūkiem un pēc tam izmantojusi komerciāliem mērķiem, balstoties uz partnerību ar Kembridžas Universitāti.

Izmeklēšanas gaitā tiek pētīta datu apstrāde attiecībā uz viktorīnu "You Are What You Like", kas arī zināma kā "Apply Magic Sauce".

"Cubeyou" noliedz šos apgalvojumus. Gan firma, gan Kembridžas Universitāte norāda, ka dati tikuši izmantoti akadēmiskiem un profesionāliem nolūkiem.

Pirmdien Vašingtonas kongresā sociālā tīkla "Facebook" vadītājs Marks Cukerbergs norādījis, ka sociālais tīkls varējis darīt vairāk, lai novērstu tā lietotāju datu ļaunprātīgu izmantošanu, vēsta "Reuters". Viņš atvainojies par notikušo.

Cukerbergs sacījis, ka nekad vairs neļaus reklāmdevējiem vai attīstītājiem "gūt priekšroku" pār viņa misiju, lai "savienotu" cilvēkus.

Kembridžas Universitāte vērsusi uzmanību uz to, ka tie, kas piedalījušies viktorīnā, piekrituši, ka dati tiks izmantoti "akadēmiskiem un profesionāliem nolūkiem", kas bijis norādīts mājaslapas noteikumos un nosacījumos. Pievienotie dati būs anonīmi.

"You Are What You Like" mājaslapa tika izveidota, "Cubeyou" sadarbojoties ar Kembridžas Universitātes Psihometrijas centru.

Kā ziņots, "Facebook" atklājis, ka Eiropas Savienībā (ES) līdz 2,7 miljoniem cilvēku varētu būt kļuvuši par upuriem neatbilstošai personas datu izmantošanai, kur iesaistīts Lielbritānijas politisko konsultāciju uzņēmums "Cambridge Analytica".

"Facebook" iepriekš paziņojis, ka šī brīža informācija liecina par aptuveni 87 miljonu cilvēku datu nonākšanu Lielbritānijas datu analīzes firmas "Cambridge Analytica" īpašumā bez to īpašnieku ziņas.

"Facebook" vadība apturēja Liebritānijas datu analīzes firmas "Cambridge Analytica" kontu pēc klajā nākušām ziņām, ka šī firma, kuru bija nolīgusi Donalda Trampa prezidenta vēlēšanu kampaņa, var būt izmantojusi 50 miljonu ASV vēlētāju "Facebook" profilu informāciju bez viņu atļaujas.