Līdzās valdības veiktajai izmeklēšanai par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās "Facebook" pats veic izmeklēšanu par Krievijas administrētiem simtiem "Facebook" viltus kontu.

Laikā no 2012. gada jūnija līdz 2017. gada maijam apmēram 100 000 dolāru (84 000 eiro) tērēti 3000 reklāmu iepirkšanai, lai aktualizētu tādus jautājumus kā ieroču kontrole un rasu attiecības.

Lai arī kopējais reklāmu skaits ir salīdzinoši neliels, tas paver ieskatu Krievijas centienos ietekmēt ASV politiku vēlēšanu kampaņas laikā, šajā gadījumā - ar sociālo mediju palīdzību.

470 konti acīmredzami nāk no bēdīgi slavenās "troļļu fermas" Sanktpēterburgā bāzētajā uzņēmumā "Internet issļedovaņija" ("Interneta pētījumi"), kas zināma ar Krievijas valdību atbalstošu viedokļu izplatīšanu ar viltus kontu palīdzību, atklājuši avoti, kas saistīti ar izmeklēšanu.

Lai arī reklāmās tiešā veidā vēlēšanu, kandidātu vai balsošanas jautājums netika skarts, tās tomēr ļāva pastiprināt nesaskaņas raisošos vēstījumus, izmantojot šo sociālo mediju platformu, septembra sākumā paziņoja "Facebook" drošības vadītājs Alekss Steimoss.

Viltus konti tika atklāti, "Facebook" veicot reklāmu iegādes pārbaudi, ko izraisīja kompānijas plašāka izmeklēšana, kas tika sākta par Krievijas iejaukšanos vēlēšanās, paziņoja Steimoss.

Līdzās šiem 470 kontiem atrasti vēl 2200 konti, kas "varētu būt izveidoti Krievijā", un no kuriem iztērēti 50 000 dolāru (42 000 eiro), pavēstīja Steimoss. To vidū ir reklāmas, kas iegādātas no kontiem ar ASV esošām IP adresēm, kuros tomēr uzstādīti krievu valodas iestatījumi.

Šī summa gan ir pavisam niecīga salīdzinājumā ar kopējo prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā iztērēto naudu.

Reklāmu analīzes kompānijas "Borrell Associates" rīcībā esošā informācija liecina, ka 2016. gada vēlēšanu cikla laikā ASV digitālajās reklāmās vien tika iztērēts 1,4 miljardi dolāru (1,17 miljardi eiro). Summa attiecas uz nacionālajām, štatu un vietējām vēlēšanām.

"Facebook" kopš ASV prezidenta vēlēšanām tika aicināts ierobežot nepatiesas informācijas plūsmu. Pēc vēlēšanām kompānija mainīja savu reklāmu publicēšanas politiku, paziņojot, ka nepublicēs informāciju, kas būs nelikumīga, maldinoša, un kurā būs viltus ziņas.