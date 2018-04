"Facebook" vadītājs Marks Cukerbergs šonedēļ paziņoja, ka kompānija ir dzēsusi vairāk nekā 270 kontus un lapas, kas saistīti ar Krievijas "Interneta pētījumu aģentūru" jeb "troļļu fermu", kas nodarbojas ar Kremlim tīkama viedokļa izplatīšanu tīmeklī.

To, ka lapa patiešām ir bloķēta, portālam RBK apstiprina Maskavas mērijas Ekonomiskās politikas un attīstības departamentā. Nodaļas pārstāvis gan nevarēja paskaidrot konta slēgšanas iemeslus, norādot, ka to mēģinās noskaidrot no "Facebook".

Minētajai lapai sekojuši aptuveni 6500 cilvēku.

Saskaņā ar RBK versiju, departamenta lapa bloķēta, jo to veidojis viens no 13 "troļļu fermas" darbiniekiem, kuri ASV apsūdzēti par iejaukšanos 2016. gada prezidenta vēlēšanās.

Šī persona bijusi Gļebs Vasiļčenko, kurš vēl vismaz pirms pusgada nodarbojies ar departamenta oficiālā satura izvietošanu tīklā "Vkontakte", norāda RBK. ASV izmeklēšanā Vasiļčenko identificēts kā "troļļu fermas" sociālo mediju operators.

Tiesa, pēc RBK jautājuma par Vasiļčenko darbu, Ekonomiskās politikas un attīstības departamentā noliedza, ka tāds cilvēks pie viņiem strādātu. Drīz pēc tam no departamenta lapas sociālajā tīklā "VKontakte" dzēsts video, kura ielādes saitē bijis Vasiļčenko konta identifikācijas numurs, izpētīja RBK.

Vēstīts, ka Sanktpēterburga bēdīgi slavenā "Interneta pētījumu aģentūra", kas pazīstama kā Kremļa propagandas "troļļu ferma", ir iestāde, kurā simtiem darbinieku internetā un sociālajos tīklos izplata Kremļa propagandas viedokļus.

Pašlaik "Interneta pētījumu aģentūra" kā juridiska persona vairs neeksistē, tā ir pārreģistrēta ar nosaukumu "Federālā ziņu aģentūra".

Par "troļļu fermas" vadītāju tiek uzskatīts par prezidenta Vladimira Putina pavāru iesauktais oligarhs Jevgēnijs Prigožins.

Prigožinam un viņa komandai ASV ir izvirzītas apsūdzības par iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās. Prigožins arī pakļauts ASV sankcijām.

Prigožins tiek saistīts arī ar juridiski neeksistējošo Krievijas algotņu armiju Sīrijā. Medijos arī ziņots, ka Prigožinam Sīrijā ir biznesa intereses saistībā ar naftas ieguvi un tieši tas varētu būt bijis viens no iemesliem, kāpēc, iespējams, Krievijas algotņi cieta smagus zaudējumus februāra sākumā pie Deir ez Zoras.