Policijai garnadzi palīdzējuši atklāt pašu "iPhone" īpašnieki, kas savu ierīci izsekojuši ar mobilās aplikācijas "Find My iPhone" palīdzību.

Medijs atzīmē, ka šī aplikācija palīdz noteikt mobilo telefonu, datoru, kā arī citu ierīču atrašanās vietu.

Garnadzis tika aizturēts, kā arī mobilie telefoni uzreiz tika atdoti to īpašniekiem, norādījusi policija.

Great work by all involved! Thank you Cathedral City Police Department for assuming the investigation.#coachella2017 pic.twitter.com/QrbEBgmBWJ