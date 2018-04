Komijs, kuru ASV prezidents Donalds Tramps pērn negaidīti atbrīvoja no amata, 2016. gada jūlijā paziņoja, ka neieteiks izvirzīt apsūdzības Klintones e-pasta izmeklēšanas lietā. Tomēr tikai dažas dienas pirms vēlēšanām Komijs Kongresam atzina, ka FIB pēta vēl citus e-pastus saistībā ar šo lietu. Novembrī Komijs informēja likumdevējus, ka šo e-pastu dēļ nekādi tālāki soļi nav jāsper.

Sestdien pārraidītā intervijas fragmentā žurnālists Džordžs Stefanopuls vaicāja Komijam par motivāciju, atklājot šo informāciju Kongresam.

"Vai šo lēmumu atklāt neietekmēja jūsu pieņēmums, ka Hilarija Klintone uzvarēs, un jūsu bažas, ka, ja viņa uzvar un tas nāk gaismā dažas nedēļas vēlāk, tad viņas oponenti to tulkos kā zīmi, ka viņa ir neleģitīma prezidente," vaicāja žurnālists.

"Tā tam vajadzētu būt," atbildēja Komijs. "Es neatceros, ka būtu apzināti par to domājis, bet tā tam vajadzēja būt."

"Es darbojos pasaulē, kurā Hilarija Klintone sakaus Donaldu Trampu. Esmu pārliecināts, ka tas bija faktors. Es neatceros, ka būtu to tā izteicis, bet tā tam vajadzēja būt. Ka viņa būs ievēlēta prezidente, un, ja es to noslēpju no amerikāņu tautas, viņa būs neleģitīma tajā brīdī, kad viņa tiks ievēlēta, brīdī, kad šīs ziņas nāks gaismā."

Klintones vēlēšanu kampaņai ievērojami kaitēja ziņas, ka viņa valsts sekretāra amatā lietojusi privātu e-pasta serveri un kontu.

Klintone pati norādījusi - tas, kā Komijs risinājis jautājumus ap viņas e-pastu izmeklēšanas lietu, bijis viens no iemesliem, kāpēc viņa vēlēšanās zaudējusi.

ABC intervija pilnā apmērā tiks pārraidīta svētdienas vakarā. Intervija ir daļa no publicitātes pasākumiem, ko Komijs īsteno saistībā ar savas jaunās grāmatas "A Higher Loyalty" iznākšanu.