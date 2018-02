Nikolass Kruss, kurš Valentīndienā savā skolā sarīkoja nežēlīgu slaktiņu, nošaujot 17 cilvēkus un ievainojot 14, varētu atzīties noziegumā, ja tas paglābtu viņu no nāvessoda, ziņo "Vice".

Floridas Pārklendas skolā slaktiņu sarīkojušais jaunietis ir 19 gadus vecs, un līdz ar to par nodarīto var saņemt mūža ieslodzījumu vai nāvessodu.

"Viņš šo noziegumu pastrādāja. Visi to redzēja. Viņš ir to atzinis. Noziegums ir šaušalīgs un vārdos neaprakstāms. Līdz ar to tiesas process nonāks tikai pie viena jautājuma – vai viņš dzīvos, vai mirs," vietējam medijam "Miami Herald" norādījusi viņa advokāte Hovarda Finkelsteina. "Mēs vēlamies atzīt vainu [arī tiesā], un ļaut ģimeņu un sabiedrības brūcēm sadzīt. No tiesas nevienam nebūs nekādu ieguvumu," viņa paziņojusi.

Iepriekš Floridas ģenerālprokurore Pema Bondi paziņoja, ka prokurori visdrīzāk prasīs Krusam piespriest nāvessodu. "Viss, kas pamatā ir pastrādāts aukstasinīgi, pārdomāti, izkalkulēti un iepriekš organizēts, tiek vērtēts kā ļoti smags [noziegums]," viņa skaidrojusi "Fox News".

Floridā nāvessodu var piespriest tikai vienbalsīgs zvērināto spriedums. Vienlaikus Florida ir viens no retajiem ASV štatiem, kurā pēdējo gadu laikā tikuši izpildīti nāvessodi, kamēr daudzos citos štatos prakse, lai gan nav atcelta, bet faktiski netiek izmantota.