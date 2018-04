Kā ziņo mediji, svētdien ASV Rietumvirdžīnijas štatā spēcīgo lietusgāžu dēļ appludināti īpašumi, bet tornado Virdžīnijas štatā nopostījuši vairākas ēkas.

Dažos no plūdu skartajiem apgabaliem bijis nepieciešams evakuēt arī iedzīvotājus.

ASV Rietumvirdžīnijas štata gubernators par ārkārtas stāvokļa ieviešanu paziņojis arī tviterī.

Ārkārtas stāvoklis štatā paliks spēkā 30 dienas kopš izsludināšanas brīža.

The West Virginia National Guard stands ready to respond. We are continuing to monitor reports throughout the state. https://t.co/q0e8DvtP9t— WV National Guard (@guard_wv) April 16, 2018