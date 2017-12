Jaunais gads Austrālijā sagaidīts pulksten 15 pēc Latvijas laika.

Nepatīkamais incidents noticis Klusā okeāna piekrastes pilsētā Terigalā, kas atrodas apmēram 90 kilometrus no Sidnejas.

No baržas nekontrolēti sākusi uguņot pirotehnika, kā rezultātā no līdzās esošās pludmales tika evakuēti tūkstošiem cilvēku. Pagaidām netiek ziņots par ievainotajiem.

Aculiecinieki atklājuši, ka īsu brīdi pirms baržas aizdegšanās policija no tās ar motorlaivu evakuējusi kādu vīrieti.

Jaunā gada sagaidīšanai Sidnejā jau pāris dienas iepriekš notikuši sagatavošanās darbi - sākot ar tehnoloģiju un pirotehnikas uzstādīšanu, beidzot ar drošības pasākumiem.

The fireworks for this evenings New Years Eve celebrations in #Sydney. #SydNYE pic.twitter.com/yVvUe9Mp4j