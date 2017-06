Neilgi pēc uzbrukuma teroristu organizācijas "Daesh" interneta vietnē publicēts video no parlamenta ēkas iekšienes, kas liecina, ka uzbrukumu pastrādājuši džihādisti.

Irānas mediju sniegtā informācija par teroristu upuriem ir pretrunīga, jo krīze parlamentā joprojām turpinoties.

"Alalam" sākotnēji ziņoja, ka apšaudē pie parlament miris vismaz viens cilvēks un septiņi ievainoti pēc tam, kad vairāki uzbrucēji atklājuši uguni pa parlamenta apsardzi un citiem apkārt esošajiem. Savukārt pie mauzoleja apšaudē un pašnāvnieka sarīkotā sprādzienā esot miris viens un ievainoti vismaz divi cilvēki.

Vēlāk upuru skaits palielināts līdz 12, bet ievainoto esot vēl vairāk. Pie parlamenta ievainoto vidū esot gan Irānas Revolucionārās gvardes karavīri, kuri apsargā ēku, gan reģionu pārstāvji, kuri bijuši devušies apciemot viņus pārstāvošos deputātus, atklāj medijs.

UPDATE: Footage of shooting outside the Parliament building in Tehran, at least 7 killed so far pic.twitter.com/zHIuToJeAR

— News_Executive (@News_Executive) June 7, 2017