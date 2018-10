Medijs atzīmē, ka jaunatklātā pieminekļa fonā joprojām redzamas karā sagrautas ēkas, apliecinot režīma prioritātes – kontroles atgriešanu un nostiprināšanu.

Jau pērn februārī al Asada skulptūra tika atjaunota pie Hamas pilsētas dienvidu vārtiem, kur tā iepriekš bija novākta, reaģējot uz Sīrijas armijas vardarbību, 2011. gada jūlijā Hamā nogalinot vairāk nekā simts mierīgu protestu dalībnieku. Režīms statuju atjaunoja simboliski izvēlētā laikā – 35 gadus pēc 1982. gada februārī notikušā slaktiņa, kurā Hafeza un viņa brāļa Rifata al Asada vadībā armija nogalināja līdz pat 40 000 Hamas iedzīvotāju.

Savukārt šogad augustā Hafeza statuja atjaunota arī Homsā. To demonstranti vēlējušies gāzt miermīlīgās revolūcijas laikā 2011. gadā, taču to apsargājusi armija. Vēlākos gados "Brīvā Sīrijas armija" to vairākkārt apšaudījusi, ievērojami sabojājot.

Deir ez Zorā pieminekļa atklāšanu nav traucējis arī fakts, ka reģiona dienvidos joprojām turpinās valdības spēku un to sabiedroto cīņas pret "Daesh". Ar džihādistiem Eifratas otrā krastā karot turpina arī ASV vadītās starptautiskās koalīcijas atbalstītie kurdu vadītie "Sīrijas Demokrātiskie spēki".