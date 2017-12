Ēģipte izrādījusi izrakumos atrastās lietas un vienu no mūmijām. Arheologi nav skaidri pateikuši, kas apbedīts šajās kapenēs. Viena no versijām – apbedītais ir kāds Džehuiti Mess, kura vārds rakstīts uz vienas no sienām. Savukārt otrs variants, ka atrasts ir rakstvedis Maati, jo viņa un sievas Mehi vārds ir uz apbedīšanas rituāla priekšmetiem.

Kapenēs labi saglabājušās dažādas figūriņas, koka maskas un krāšņi zīmējumi uz sienām.

Šī ir viena no divām kapenēm, ko atraduši zinātnieki. Otrajās kapenēs vēl notiek izrakumi un par tur atrasto netiek ziņots. Abas kapenes 1990. gados atrada vācu zinātnieki, bet līdz šim brīdim nekādi izrakumi tur netika veikti.

Kapenes atrodas Drā Abulas Nagas nekropolē, kur apglabāja augsti stāvošus ēģiptiešus. Nekropole atrodas netālu no Karaļu ielejas, kur Senās Ēģiptes laikos tika apglabāti daudzi faraoni.

Septembrī Ēģipte paziņoja, ka atrastas kapenes, kas datējamas ar 16. līdz 11. gadsimtu pirms mūsu ēras, septembrī atrastas netālu no Nīlas, Luksoras pilsētā, kas atrodas 700 kilometrus uz dienvidiem no Kairas. Tās bija karaliskā zeltkaļa kapenes, kā arī sievietes un viņas divu bērnu mūmijas.