Kā vēsta medijs, statuja tikusi īpaši nostiprināta, lai tā transportēšanas laikā netiktu bojāta.

Kopumā šī transportēšana izmaksājusi 13,6 milijonus Ēģiptes mārciņu.

Jau ziņots, ka pērnā gada martā Ēģiptes un Vācijas arheologi Kairas graustu kvartālā uzgājuši milzīgu faraona Ramzesa II Lielā statuju. Aptuveni astoņus metrus augstā kvarcīta statuja gulējusi mitrā augsnē netālu no zemes virskārtas.

Ēģiptes Senlietu ministrija šo atklājumu pasludinājusi par vienu no visu laiku svarīgākajiem.

Ramzesa II Lielā templis bijis viens no lielākajiem Ēģiptē, bet Grieķu-Romiešu laikos iznīcināts. Skulptūras un rotājumi bieži pārvesti uz citiem tempļiem un Eiropu, bet akmeņi izmantoti citu ēku būvniecībā.

Ramzess II Lielais bija Ēģiptes deviņpadsmitās dinastijas trešais valdnieks, kurš Ēģiptē valdīja no 1279. līdz 1213. gadam pirms mūsu ēras. Viņš iegājis vēsturē kā viens no nozīmīgākajiem Ēģiptes militārajiem līderiem, kura laikā Senās Ēģiptes vara sniegusies no Sīrijas līdz Nūbijai (mūsdienu Ēģiptes dienvidiem/Sudānas ziemeļiem).