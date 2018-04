Ārkārtas nosēšanos lidostā Filadelfijā veikusi "The Southwest Airlines" pasažieru lidmašīna, jo tai lidojuma laikā nokritusi dzinēja detaļa, pirmdien ziņo britu raidsabiedrība BBC

"The Southwest Airlines" lidaparāts bijis ceļā no Ņujorkas "La Guardia" lidostas uz Dalasu. Lidojuma laikā nokritis kreisā dzinēja pārsegs, tāpēc lemts par ārkārtas nosēšanos lidostā Filadelfijā, ziņo medijs.

Kopumā uz lidmašīnas klāja bijuši 143 pasažieri un pieci apkalpes locekļi.

"The Boeing Co 737-700" veikusi ārkārtas nosēšanos veiksmīgi, tiesa, ievainojumus guvis vismaz viens cilvēks, ziņo BBC.

"Pēkšņi mēs dzirdējām skaļu troksni, bet tad viss sāka rībēt," piedzīvoto medijam pastāstījusi aculieciniece.

Savukārt kādam citam aculieciniekam Timotejam Būrmenam, kas notikušo pastāstījis medijam "The Inquirer and Daily", licies, ka piloti kādu brīdi nekontrolējuši lidmašīnas vadību, bet vēlāk to atsākuši. "Mēs vienu brīdi bijām ārpus kontroles. Šķita, ka pilotam sagādāja grūtības lidmašīnas kontrolēšana. Ja godīgi, vienu brīdi man likās, ka mēs visi domājam, ka lidmašīna krīt," pārdomās dalījies Būrmens.

Sociālajos tīklos publiskoti arī vairāki foto no notikuma vietas, kur cilvēki lidmašīnā redzami ar skābekļa maskām.