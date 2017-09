Mācībās "Aurora 17" īpaša uzmanība pievērsta tieši pretgaisa aizsardzībai, atzīmē "The Local". Līdzās pretgaisa aizsardzībai, karavīri trenēs spējas saņemt un nodrošināt atbalstu citām valstīm krīzes situācijās. Zīmīgi, ka iepriekšējās Krievijas mācībās "Zapad" viens no to scenārijiem paredzēja izspēlēt kodolieroču uzbrukumu Zviedrijai, kas varētu būt par iemeslu zviedru mācībām šogad to laikā.

Mācībās no 11. līdz 24. septembrim kopumā piedalās vairāk nekā 20 000 karavīru, no kuriem 19 000 ir zviedri, 1435 amerikāņi un 120 francūži. Nelielas vienības piedalās arī no Somijas, Dānijas, Norvēģijas, Lietuvas un Igaunijas.

Zviedrijas valdība norādījusi, ka drošības situācijas pasliktināšanās Eiropā norāda uz nepieciešamību stiprināt Zviedrijas aizsardzības spējas, kā arī sadarbību ar citām reģiona valstīm.

Lai gan Zviedrija nav NATO dalībvalsts, tā pēdējos gados Krievijas draudu dēļ pastiprinājusi sadarbību ar to.