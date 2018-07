Simtiem grieķu zvejnieku pēdējo gadu laikā nodevuši iznīcināšanai savas bieži no iepriekšējām paaudzēm mantotās zvejas laivas un pret Eiropas Savienības (ES) un Grieķijas valdības kompensāciju atteikušies no zvejas licencēm. Iemesls ir skaudri vienkāršs – zivju Vidusjūrā palicis tik maz, ka to saglabāšanai lemts ievērojami samazināt zvejas apjomus, vēsta "Reuters".