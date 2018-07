Vispirms, Donalds Tramps apsveica Krievijas prezidentu ar lieliski organizēto Pasaules Kausu futbolā. Tramps norādīja, ka samitā tiks apspriesti vairāki jautājumi, tostarp, tirdzniecība, attiecības ar Ķīnu, kā arī militārie jautājumi.

Tramps atzina, ka pēdējo gadu laikā ASV-Krievijas attiecības nav bijušas pārāk labas. Vienlaikus ASV prezidents pauda cerību, ka viņam izdosies nodibināt labas attiecības ar Krievijas līderi. "Es tiešām uzskatu, ka pasaules vēlas, lai mēs [ASV un Krievija] labi satiekam," teica Tramps. Tāpat ASV prezidents pieminēja, ka samitā tiks apspriesti jautājumi, kas saistīti ar abu valstu kodolarsenālu.

Savukārt Vladimirs Putins izteicās, ka ir priecīgs satikt Trampu, raksta CNN. "Mēs esam uzturējuši pastāvīgus kontaktus kopš pēdējas tikšanās reizes, tomēr tagad ir pienācis laiks aizvadīt lietišķu sarunu, jo pasaulē ļoti daudzas lietas, par kurām mums ir jārunā, " norādīja Putins.

Noslēdzoties pirmajai tikšanās daļai, kurā aktuālos jautājumus abi līderi pārrunāja divatā, Tramps pavēstīja, ka līdz šim samits ir vērtējams kā "ļoti labs sākums." Sarunu otrajā daļā piedalīsies arī citi pārstāvji, tostarp, abu valstu ārlietu ministri - Maiks Pompeo un Sergejs Lavrovs.

Vēl pirms tikšanās, abi līderi iesaistījās nelielā politiskā sāncensībā. "Wall Street Journal" žurnāliste Rebeka Balhausa ziņo, ka Donalds Tramps savā viesnīcā ir gaidījis Putina ierašanos – Krievijas prezidents ieradās Helsinkos vien dažas minūtes pirms paredzētā samita sākuma. Savukārt Tramps uz šo manevru esot atbildējis, liekot Putinam gaidīt savu ierašanos prezidenta pilī, kurā notiek tikšanās.

The power play continues: Putin kept Trump waiting at his hotel, landing just minutes before their meeting was set to begin.

Now Trump is keeping Putin waiting at the presidential palace as he heads over from his hotel.— Rebecca Ballhaus (@rebeccaballhaus) 16 July 2018