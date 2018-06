Incidenta laikā ievainots arī policists, kurš ar gūtajām traumām nogādāts slimīcā.

Kāds aculiecinieks "Twitter" publicējis video no notikuma vietas. Vīrietis raksta, ka ap katedrāli sapulcējušies daudzi bruņoti policisti.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A— Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) June 3, 2018