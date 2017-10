Katalonijas autonomijas parlaments piektdien nobalsoja par neatkarības pasludināšanu no Spānijas. Tikai stundu vēlāk Madridē Senāts atbalstīja autonomijas statusa atcelšanu separātiskajam reģionam un tiešas pārvaldes atjaunošanu tajā.

Gan Katalonijas premjerministrs Karless Pudždemons, gan viņa spāņu kolēģis Mariano Rahojs aicinājuši cilvēkus saglabāt mieru. Kamēr Rahojs sola reģionā atgriezt kārtību un demokrātiju, Pudždemons aptuveni 700 neatkarību atbalstošiem Katalonijas pilsētu līderiem norādīja, ka turpmākajās dienās jādara viss, lai jauno Katalonijas Republiku "uzturētu dzīvu" un veidotu par neatkarīgu un suverēnu valsti, kas ievēro demokrātiju un cilvēktiesības.

Rahojs vēlāk paziņoja, ka atlaiž Katalonijas valdību. Savukārt atbalstu viņam pauda, gan ASV, gan Eiropas lielvalstu, kā arī Eiropas Savienības institūciju līderi.

Piektā lielākajā Katalonijas pilsētā Sabadelā uz pilsētas domes ēkas nolaiž Spānijas karogu:

Sabadell, one of the biggest cities in Catalonia, lowered Spanish flag from its town hall after the region declared independence from Spain pic.twitter.com/lluEpngYJa

— People's Daily,China (@PDChina) October 27, 2017