Policija, mēģinot nepieļaut balsošanu, Barselonā pret referenduma dalībniekiem izmantojusi gan stekus, gan gumijas lodes, liecina aculiecinieku uzņemtie video.

Barselonas amatpersonas paziņojušas, ka referenduma sadursmju laikā cietusi vismaz 761 persona.

Savukārt Spānijas Iekšlietu ministrija iepriekš izplatīja informāciju, ka sadursmju laikā ievainoti 12 policisti un trīs personas aizturētas. Tikmēr Spānijas policija savā mikroblogošanas vietnē "Twitter" norādījusi, ka, pretojoties provokācijām, tā "pildījusi savus pienākumus".

Menarguens(Lleida) sense respectar res ni a dingu pic.twitter.com/j7PQqwJTl2

— Boni II*II (@boni_cano) October 1, 2017

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Katalonijā notiekošās politiskās krīzes dēļ futbola kluba "Barcelona" svētdienas spēle Spānijas čempionātā ar "Las Palmas" komandu, sākusies bez skatītāju klātbūtnes.

Lēmums par līdzjutēju neielaišanu stadionā tika pieņemts vien neilgi pirms spēles, kad Spānijas čempionāta organizatori atteicās atcelt maču.

Ziņots, ka konflikts starp centrālo valdību un Katalonijas līderiem neatkarības referenduma jautājumā ir izvērties par vienu no Spānijas lielākajām krīzēm pēdējo gadu desmitu laikā.

Madride ir aizliegusi šo referendumu un uzskata, ka tas ir nelikumīgs, jo tiesas atzinušas to par antikonstitucionālu.

Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Katalonijas iedzīvotāji ir sašķelti reģiona neatkarības jautājumā, tomēr vairākums katalāņu grib, lai viņiem būtu iespēja atrisināt šo jautājumu likumīgā un saistošā nobalsošanā.

Citizens chant "go away!" to Spanish police officers deployed in Girona, where Catalan President is expected to vote pic.twitter.com/OK1DScEcLe

— Catalan News (@catalannews) October 1, 2017

Men in black going to the poll station in Ramon Llull School in Barcelona. Maximum threat to pacific people willing to vote pic.twitter.com/xVZ3MuBXOR

— Repression@Catalonia (@RepressionAtCAT) October 1, 2017

Spanish riot police pushing and dragging people away from polling stations in Barcelona pic.twitter.com/8pBzztoe9x

— Catalan News (@catalannews) October 1, 2017

"They hit me and many others. I was here to defend people's right to vote" pic.twitter.com/SWn3dpccTp

— Catalan News (@catalannews) October 1, 2017

Didn't understand it fully before today, but I now see why Catalan wants to be free of Spain.#CatalanReferendum pic.twitter.com/1OH1fWDRPc

— Gissur Simonarson (@GissiSim) October 1, 2017