No Čečenijas gandrīz 60 miljardu rubļu (nepilnu 860 miljonu eiro) lielā 2017. gada budžeta aptuveni 50 miljardus rubļu (ap 700 miljonus eiro) veidoja dāsnas subsīdijas no Krievijas Federācijas budžeta. Iespaidīgie Krievijas nodokļu maksātāju līdzekļi ļāvuši reģionam ne tikai īsā laikā no pilsētām izdzēst pēdējās kara paliekas, bet Groznijā uzbūvēt vienu no ietilpīgākajām mošejām Krievijā, kā arī centrā sacelt debesskrāpjus.

Krievijas karaspēka artilērijas un uzlidojumu rētas dzēstas arī Šali pilsētā. Aģentūras fotogrāfijās redzams, ka starp pilsētas mazstāvu apbūvi tapusi reģionam neierasta augstceltņu kompozīcija "Shali City" un autoritatīvā prezidenta Ramzana Kadirova tēva Ahmeda vārdā nosaukta mošeja.

Lai gan abi Čečenijas kari un augstā čečenu dzimstība krievu īpatsvaru autonomijā samazinājuši no aptuveni 25% 90. gadu sākumā līdz nepilniem diviem procentiem pašlaik, no Šali aptuveni 53 000 iedzīvotāju etniskie krievi veidojot ap 5%.

Pēdējos gados pašā Krievijā ievērību ieguvusi arī kāda cita būve Groznijas pievārtē – tā dēvētais Starptautiskais speciālo uzdevumu vienību apmācību centrs, ar kuru pirms sava "Instagram" profila dzēšanas dižojās Kadirovs. Par spīti nosaukumam galvenie tajā trenētie gan, visticamāk, būtu kadirovieši. Par tiem Krievijā dēvē autonomijas līderim Kadirovam uzticīgos, labi bruņotos un trenētos, bet Krievijas Bruņotajiem spēkiem un Federālajam Drošības birojam nepakļautos reģiona karaspēka vīrus.

Aptuveni pirms gada kārtējo reizi uzvirmoja runas par Eiropas augstākā debesskrāpja "Axmat tower" būvniecību Groznijā, kas varētu izmaksāt pat vairāk nekā vienu miljardu ASV dolāru (830 miljonus eiro).

Īsi pēc tam Kremļa un Kadirova klana starpā radās domstarpības, kad Krievijas Finanšu ministrija piedāvāja samazināt Čečenijas 2017. gada budžetu. "Ja arī turpmāk notiks budžeta apcirpšanas taktika, republika nespēs attīstīties, mums neizdosies izpildīt savas sociālās saistības," instagramā rakstīja Kadirovs.

Toreiz Krievijas opozicionārs Iļja Jašins portālam "Delfi" skaidroja, ka, viņaprāt, Kadirova režīma finansēšana ir viena no Kremļa prioritātēm, jo Čečenijas līdera lojalitāte nodrošināma tikai ar viņa materiālo vajadzību apmierināšanu. Medijs RBK aprēķinājis, ka no 2007. līdz 2015. gadam Čečenija no federālā budžeta saņēmusi vidēji 60 miljardus rubļu (867 miljonus eiro) gadā.

Uz žurnālistu jautājumiem par savu grezno dzīvi, vērienīgām svinībām, kurās piedalās ārzemju sporta un kino zvaigznes, par otro ietekmīgāko cilvēku Krievijā dēvētais Kadirovs iepriekš ir skaidrojis, ka naudu viņam esot iedevis Allāhs. Savukārt saskaņā ar oficiālajām deklarācijām Kadirova ienākumi nekad nav bijuši lielāki par pieciem miljoniem rubļu (67 000 eiro) gadā, taču opozicionāru aprēķini liecina, ka viņš vienā dienā iztērē vairāk, stāstīja Jašins.

Kremļa opozicionāri uzskata, ka ar Putina atbalstu un Maskavas subsīdijām Čečenijā ir radīta faktiski neatkarīga un nekontrolējama "islāma valsts", kas ar Kadirovam lojālo 30 000 vīru armiju ir kļuvusi par nopietnu draudu pašas Krievijas drošībai.