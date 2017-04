Pie slavenās viesnīcas atrodas strūklaka, kas ir kļuvusi par populāru tūrisma apskates objektu. Reizi stundā tiek rīkots muzikāls strūklaku šovs.

Tiek ziņots, ka ugunsgrēks izcēlies uz viesnīcas jumta. Ar liesmām cīnījušies vismaz 70 ugunsdzēsēji, atzīmē "USA Today".

Negadījumā neviens viesnīcas apmeklētājs un tūrists nav cietis. Kopumā viesnīcā atrodas 4000 numuriņi, kas to padara par vienu no lielākajām viesnīcām pasaulē, atzīmē "Independent".

Ugunsdzēsēji atzinuši, ka bijusi apgrūtināta piekļuve ugunsgrēka vietai. Arī piektdienas rītā Lasvegasas bulvāris pie viesnīcas ticis slēgts.

More of the fire at the Bellagio #LasVegas pic.twitter.com/bERkWGIsa6 — Brian (@BrianBlogs314) April 14, 2017

Looks like a fire at the Bellagio. Near the shops pic.twitter.com/6d1umoKSwe— Sophanit (@Sophaniit) April 14, 2017