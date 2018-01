Plūstošās lavas straumes no Majona vulkāna Filipīnās jau ir sasniegušas trīs kilometru garumu, ziņo ārzemju mediji.

Varas iestāžu pārstāvji ir nobažījušies, ka vulkāna izvirdums varētu ilgt vairākus mēnešus, tādējādi krietni ietekmējot cilvēku dzīvi, kā arī iztikas sagādi.

"The Guardian" atzīmē, ka vairākiem zemniekiem vulkāna izvirduma dēļ nācies pamest savus rīsu laukus, kā arī dārzeņu audzētavas un arī putnu fermas.

Kopumā no tuvākajām apkaimēm evakuēti 74 tūkstoši cilvēku, kā arī ap to noteikta astoņu kilometru drošības zona, atzīmē "The Guardian". Pagaidām nav saņemtas ziņas par cietušajiem vai bojā gājušajiem.

Filipīnu Vulkānu un seismoloģijas institūts (PHIVOLCS) piektdien atzinis, ka Majona vulkāna lavas izvirdumi bija intensīvi, bet pēdējo 24 stundu laikā tie esot palikuši neregulārāki.

Institūta pētnieki norādījuši, ka pašlaik pelnu tvaiki ir pacēlušies aptuveni piecu kilometru augstumā, kā arī vulkāna izvirdums izraisījis 15 zemestrīces un radījis sēra dioksīda emisijas.

Sākotnēji brīdinājuma līmenis par vulkāna izvirdumu pirmdien tika paaugstināts no trešā uz ceturto, bet vēlāk tas paaugstināts uz piekto līmeni, informē medijs.

Jau vēstīts, ka vulkāna izvirdums no Majona sācies 13. janvārī. No vulkāna pacēlušies pelēcīgi tvaiki, bet vēlāk no Majonas vulkāna sākušas tecēt lavas straumes.

Šis ir Filipīnu aktīvākais vulkāns, kā arī viens no aktīvākajiem vulkāniem visā pasaulē. Pēdējo reizi tas izvirdis 2014. gadā.

Vispostošākais vulkāna izvirdums bija 1814. gadā, kad dzīvības zaudēja vismaz 1200 cilvēku, atzīmē CNN.