Izvirdums radies Indonēzijas provinces Ziemeļsumatras stratovulkāna kalnā Sinabungā, kas ir aptuveni 1143 metru augsts.

Šogad Indonēzijai šis ir lielākais kalnu izvirdums, skaidro ārzemju mediji. Putekļi ieskāvuši gan ceļus, gan iedzīvotāju mājas.

Vietējie iedzīvotāji medijiem atklāj, ka dažos ciemos pasliktinājusies redzamība līdz pieciem metriem. Dažviet pelnu dēļ esot "pilnīga nakts".

Brīvprātīgo grupas ir aicinātas palīdzēt sakopt izpostīto teritoriju un, protams, palīdzēt izkļūt iedzīvotājiem no putekļu skartajām teritorijām.

Iedzīvotājiem tika dalītas arī elpošanas maskas, lai putekļu un dažādu svešķermeņu sīkās daļiņas neiekļūtu elpošanas sistēmā. Tas varot izraisīt nopietnas elpošanas problēmas vai pat bojāt plaušas.

Indonesia's Mount #Sinabung volcano erupted this morning, shooting a spectacular plume of ash billowing 5,000 meters into the atmosphere https://t.co/4ur7XY8jZ4 pic.twitter.com/dOCuknJlzo

— Massimo (@Rainmaker1973) February 19, 2018