Lai gan Pērlahārborā bāzētās ASV Jūras spēku Klusā okeāna flotes vadītajās bianuālajās mācībās pamatā līdzās amerikāņiem piedalās arī kanādiešu un meksikāņu spēki, ierasti tiek pieaicināti arī citi. Šogad mācībās piedalās dažādas pārsvarā jūras spēku vienības arī no Vjetnamas, Šrilankas, Indijas, Dienvidkorejas, Peru, Singapūras, Jaunzēlandes, Nīderlandes, Malaizijas, Japānas, Indonēzijas, Izraēlas, Vācijas, Francijas, Kolumbijas, Čīles, Austrālijas, Brunejas, Lielbritānijas, Taizemes un Tongas Karalistes.

Pasaulē vērienīgākajās militārajās jūras spēku mācībās šogad atsaukts ielūgums Ķīnai, kura piedalījās divos iepriekšējos treniņos. Amerikāņu puse to pamatoja ar Ķīnas agresīvo Dienvidķīnas militarizāciju, apbūvējot salas un klinšu rifus teritorijās, uz kurām pretendē daudzas apkārtējās valstis.

Viens no ASV pulkvežiem Džejs Holtermans, vaicāts, kā mācības ietekmē saspringtā atmosfēra tarifu, imigrācijas un starptautisko līgumu ziņā, institūtam norādīja: "Nedomāju, ka kāds no mums ļaus iekšpolitikas notikumiem ietekmēt ietekmēt mūsu vēlmi mācīties vienam no otra. Visur, kur esmu devies, saiknes bijušas ļoti ciešas."

Šogad RIMPAC mācības notiek Kalifornijas dienvidos un Havaju salu apkārtnē. Tajās piedalās aptuveni 25 000 karavīru, 46 kuģi, piecas zemūdenes un ap 200 lidaparātiem no kopumā 25 valstīm.