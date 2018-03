"Atlanta" klases vieglā kreisera vraks guļot okeāna dibenā aptuveni 4200 metru dziļumā netālu no Salamonu salām. Tas uziets pavisam negaidīti, ziņo zinātniskās operācijas vadītājs Roberts Krafts. No "Petrel" klāja vadītā autonomā zemūdens drona radars to pirmoreiz pamanījis 17. martā un nākamajā dienā uz radaru uztverto vietu tas devies filmēt atradumu, apstiprinot, ka atrasts "USS Juneau".

Vieglais kreiseris jūras spēku rīcībā bijis tikai nepilnu gadu, kad to ķērusi jau otrā japāņu torpēda, sprādzienā kuģi pārlaužot uz pusēm. Lai gan karakuģis nogrimis 30 sekundēs, aptuveni 115 vīri sākotnēji izglābušies, bet, tā kā šajā apvidū notikušas aktīvas jūras kaujas, glābšanas operācija sākta tikai pēc vairākām dienām, un līdz tam izdzīvojuši bija vairs tikai 10 cilvēki.

Kuģa nogrimšana Otrā pasaules kara laikā kļuva leģendāra piecu Sulivanu brāļu dēļ, kuri gāja bojā incidenta dēļ - trīs gāja bojā uzreiz, bet divi nākamajās dienās pēc katastrofas, tā arī nesagaidījuši izglābšanu. Lai gan militārā politika neļāva vienā vienībā nosūtīt brāļus no vienas ģimenes tieši tādēļ, lai nelaimes gadījumā bojā neietu visi uzreiz, Sulivani paši uzstāja, ka dienēs tikai tad, ja tiks nozīmēti vienā vietā. Viņu bojāeja kļuva par sensāciju un tika plaši izmantota propagandai sabiedroto cīņas atbalstam.

Jau ziņots, ka iepriekš aptuveni 800 kilometrus uz austrumiem no Austrālijas uzietais "USS Lexington" bija viens no pirmajiem ASV karaflotes aviācijas bāzes kuģiem un tas nogrima Koraļļu jūras kaujā 1942. gada 8. maijā, kad tam bija trāpījušas Japānas karaflotes raidītās torpēdas. Bojā gāja 216 jūrnieki un kopā ar kuģi nogrima 35 lidmašīnas.

"Microsoft" līdzdibinātājs Alens ir vadījis virkni veiksmīgu zemūdens meklēšanas misiju. Pagājušajā gadā viņa vadītā ekspedīcija atrada ASV karakuģus "USS Indianapolis" un "USS Ward", 2015. gadā - amerikāņu kuģi "USS Astoria", japāņu "Musashi" un itāļu "Artigliere".