Asteroīds, kurš zināms ar nosaukumu "2014-JO25", veiksmīgi trešdienas naktī palidojis garām Zemei, paziņojusi NASA.

Kā pierādījumu tā publicējusi fotoattēlus un video, kur redzama asteroīda rotācija ik pēc piecām stundām.

Asteroīda "2014-JO25" diametrs ir aptuveni 650 metri, un Zemei tas palidojis garām 1,8 miljonu kilometru attālumā, tas ir, nepilnas piecas reizes tālāk, nekā no mums atrodas mūsu planētas dabīgais pavadonis Mēness.

Asteroid 2014 JO25 will safely pass Earth tomorrow. We viewed it w/ radar data today, from 1.9 million miles away. https://t.co/FPICdrj26M pic.twitter.com/5CyL35W7gz

— Asteroid Watch (@AsteroidWatch) April 19, 2017