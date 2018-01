Ceturtdien ASV atcelti vairāk nekā 3300 lidojumu reisu, jo sniegputenis pamatīgi skāris Ņujorku, kā arī Kanādas austrumus.

Bostonā kopumā varētu uzsnigt pat 45 centimetru bieza sniega sega, bet tikmēr Ņujorkā varētu uzsnigt apmēram 30 centimetri, liecina sinoptiķu prognozes. Vētra jau tiek saukta par "ciklonu - bumbu", kurš arī nedēļas nogalē turpinās Ziemeļamerikas austrumu daļu.

Atsaucoties uz ziņu aģentūras "Associated Press" informāciju un datiem, aukstums laupījis jau 17 cilvēku dzīvības.

Aukstā laika dēļ ASV jau daudzviet ir slēgtas skolas, kā arī citas iestādes. Savukārt ASV dzelzceļa operators "Amtrak" samazinājis braucienu skaitu, bet starptautisko autobusu braucieni ir atcelti.

Arī satelītattēlos iemūžināts "ciklons - bumba", kas uzņem apgriezienus ASV.

This morning's #GOESEast view of the powerful #BombCyclone as it batters the East Coast with heavy snow and strong winds. #noreaster #blizzard2018. More satellite imagery: https://t.co/mbgRYot60A pic.twitter.com/qblv8x5QcM

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) January 4, 2018