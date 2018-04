Palestīnas Veselības ministrija norāda, ka kopš 30. martā sadursmēs pie Gazas joslas un Izraēlas robežas bojā gājuši vairāk nekā 30 palestīnieši, bet vairāki simti tikuši ievainoti.

Veselības ministrija ziņo, ka piektdienas sadursmēs ievainoti 40 cilvēki, liela daļa no tiem saelpojušies asaru gāzi.

Protestētāji pāri robežai lidinājuši gaisa pūķus ar svastikas zīmi, atsaucoties uz Izraēlas aizsardzības spēku informāciju, ziņo laikraksts "The Times of Israel".

Medijs atgādina, ka šo taktiku arī jau iepriekš izmantojuši Gazas iedzīvotāji, jo tā viņi pāri robežai var pārlidināt degbumbas. Tāpat laikraksts ziņo, ka protestētāji dedzinājuši riepas.

Moments ago, terrorist #Hamas sent a Molotov cocktail over the Gaza border into Israel.

They flew it with their true colors. pic.twitter.com/LOexWD76lf

— Jonathan Conricus (@LTCJonathan) April 20, 2018