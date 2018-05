Izraēlas bruņotie spēki atklājuši uguni pret palestīniešu protestētājiem, nogalinot vismaz 52 cilvēkus, starp kuriem esot arī 14 gadus vecs zēns, kā arī vīrietis ratiņkrēslā. Kopā ievainoti vairāk nekā 2400 protestētāji, ziņo "Reuters".

Protesti notiek dienā, kad Jeruzalemē ir plānots atklāt ASV vēstniecību Izraēlā, kas uz to pārvietota no Telavivas. Vēstniecības pārvietošana bijis neviennozīmīgs lēmums no ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas puses, izsaucot asu kritiku, gan no Palestīnas pārstāvjiem, gan vairākām citām pasaules valstīm. Palestīnas premjers Rami Hamdalā Trampa paziņojumu par ASV vēstniecības pārvietošanu uz Jeruzalemi nosaucis par "acīmredzamu starptautisko tiesību pārkāpumu".

Palestīnieši arī vēlas izveidot savu valsti ar galvaspilsētu Jeruzalemes austrumu daļā. Lēmums pārcelt ASV vēstniecību uz Jeruzalemi sadusmojis palestīniešus un radījis bažas par to vai tuvākajā laikā būs iespējams atrisināt Izraēlas un Palestīnas konfliktu.