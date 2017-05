Romā divu gadu laikā tiks restaurēts un atvērts sabiedrībai pirmā Romas imperatora Augusta mauzolejs, kas desmitiem gadu bija atstāts novārtā, otrdien paziņoja vietējās varas iestādes.

"Roma atkal rūpējas par mantojumu, ko mums atstājusi pagātne, un padara to pieejamu saviem pilsoņiem un apmeklētājiem no visas pasaules," paziņoja Romas mērs Virdžīnija Radži, kura ir Itālijas populistiskās partijas "Piecu zvaigžņu kustība" biedre.

Augusts, kurš dzīvoja no 63.gada pirms mūsu ēras līdz mūsu ēras 14.gadam, atnesa mieru un stabilitāti Romas valstī pēc sava radinieka Jūlija Cēzara nāves atentātā.

Viņa atdusas vieta mauzolejs ir apaļa ēka 87 metru platumā un 45 metru augstumā. Tā ir pārdzīvojusi gadsimtus, bet tikusi izmantota dažādām vajadzībām, tostarp kā dārzs un teātris. 20.gadsimta sākumā mauzoleja virsotnē tika izbūvēta koncertzāle.

Itālijas fašistu diktators Benito Musolīni, kurš vēlējās līdzināties senās Romas imperatoriem, trīsdesmitajos gados lika nojaukt šo koncertzāli, lai atsegtu senās Romas civilizācijas atliekas. Pēc Otrā pasaules kara šī vieta tika pamesta novārtā.

Piemineklis gadiem ilgi bija slēgts apmeklētājiem un bieži tika minēts par piemēru Itālijas nespējai pienācīgi apkopt savu plašo vēstures mantojumu. Vēstures mantojuma saglabāšanas kampaņas dalībnieks nelaiķis Antonio Čederna mēdza dēvēt šo mauzoleju par Romas "pūstošo zobu".

Mauzolejs tiks restaurēts, pateicoties 4,3 miljonu eiro lielai valsts dotācijai un 6 miljonu eiro ziedojumam no Itālijas telekomunikāciju firmas TIM. Pirms tam privāti sponsori finansējuši arī Trevi strūklakas un citu Romas ievērojamāko vietu atjaunošanu.

Romas galvenais pieminekļu uzraugs Klaudio Parizi Preziče sacīja, ka līdzšinējie restaurācijas darbi ir noveduši līdz jauniem arheoloģiskiem atradumiem. Viens no tiem ir statuja, kurā varētu būt atveidota ķeizariene no Severu dinastijas, kas valdīja no mūsu ēras otrā gadsimta līdz trešajam gadsimtam.

"Mēs domājam, ka vēl var būt arī citi atradumi," teica Preziče.

Romas mērija ir kritizēta par to, ka nespēja savest mauzoleju kārtībā uz Augusta nāves 2000.gadskārtu 2014.gadā. Tā organizēja šī pieminekļa ierobežotas apskates, kuras daļēji izjauca plūdi pārplīsuša ūdensvada dēļ.