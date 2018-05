Jauno lavas draudu dēļ līdz pirmdienai evakuēti jau aptuveni 1700 cilvēki. Pagaidām nav paredzams, kad vulkāna aktivitāte atkal varētu pierimt, ļaujot iedzīvotājiem atgriezties dabas katastrofas neiznīcinātajās mājās.

Lielākā daļa dzīvojamo māju iznīcinātas Leilani komūnā, kur līdzās lavas straumēm novērojama plaši zemes iebrukumi, kā arī no spraugām augsnē izplūst indīgas gāzes.

Absolutely stunning drone video of the eruption of Hawaii's #kilauea volcano. Mandatory evacuations for the Leilani Estates subdivision have been ordered.

This is just into our newsroom. It was taken yesterday morning as a Panaewa man was trying to evacuate his father and belongings from Leilani Estates. #Kilauea @HawaiiNewsNow

🎥: Courtesy Nick Francisco pic.twitter.com/3inlX7LxNj

— Allyson Blair (@AllysonBlairTV) May 5, 2018