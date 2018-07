Gandrīz visi Taizemes futbola komandas spēlētāji, kuri izglābti no applūdušas alas valsts ziemeļos, īpašā ceremonijā iesvētīti par klostera mācekļiem, vēsta raidsabiedrība BBC.

Kā viena no budistu ceremonijas sastāvdaļām ir matu nodzīšana. Viens no zēniem nav piedalījies ceremonijā, jo pēc ticības ir kristietis.

Grupa deviņas dienas pavadīs klosterī. Šo tradīciju parasti ievēro Taizemes vīriešu kārtas pārstāvji, kuri piedzīvojuši nelaimi.

Jau vēstīts, ka pirms dramatiskās izglābšanās puiši Taizemes alā bija iesprostoti vairāk nekā divas nedēļas. Zēni pagājušajā nedēļā tika izlaisti no slimnīcas un ir pie labas veselības, neraugoties uz piedzīvoto smago pārbaudījumu Čiangrajas provinces alās, Taizemes ziemeļos.

Iesvētīšana kalpos kā grupas "garīgā attīrīšanās". Tāpat ar to tiks izpildīts ģimeņu solījums - atcerēties vienu no glābējiem, kurš glābšanas operācijā gāja bojā.

"Viņiem vajadzētu pavadīt laiku klosterī. Tas ir viņu drošības labad," BBC sacījis viena no grupas izglābtā zēna Naita vectēvs, "tas ir tā, it kā viņi būtu nomiruši, bet tagad viņi ir atdzimuši." Puiši dzīvos dažādos klosteros līdz pat 4. augustam, turpat meditējot, lūdzoties un tīrot savu templi. Deviņas dienas, ko zēni pavadīs klosterī, nav izvēlētas nejauši - Taizemē deviņi ir laimīgs skaitlis.

Futbola komandas treneris viņiem pievienosies visā paredzētajā laika periodā, taču drīzāk kā īsts mūks, nekā māceklis. Treneris jau iepriekš pavadījis laiku klosterī. Par zēnu ievešanu alās viņš saņēmis kritiskus komentārus, taču, neraugoties uz to, treneris palīdzēs puišiem, mācot meditāciju.

Jau vēstīts, ka 12 zēni un viņu 25 gadus vecais futbola treneris pazuda 23. jūnijā, kad devās ekskursijā uz alu pie Mēsāī pilsētas valsts ziemeļos. Tajā brīdī ala bija sausa, taču pēkšņi sākušās lietusgāzes appludināja pazemes ejas.

Jaunos futbolistus gaisa kabatā četrus kilometrus no alas ieejas 2. jūlijā atrada divi glābšanas darbos iesaistīti britu ūdenslīdēji. Iesprostotajiem tika piegādāta pārtika un sniegta medicīniskā palīdzība, taču viņu izvešana ārpusē bija ļoti sarežģīta un bīstama operācija. No alas varēja izkļūt tikai ar ūdenslīdēju ekipējumu, kas nozīmēja milzīgu risku nepieredzējušiem nirējiem. Turklāt ūdens bija praktiski necaurredzams, bet vietām ala bija tik šaura, ka ūdenslīdējiem vajadzēja novilkt skābekļa balonus.

Ceļš no alas ieejas līdz telpai ar iesprostotajiem cilvēkiem un atpakaļ prasīja 11 stundas. Par pasākuma bīstamību liecināja fakts, ka alā gāja bojā viens no glābējiem. Sarežģītajā operācijā piedalījās 90 ūdenslīdēji. Katru zēnu pavadīja divi nirēji, viens no tiem pārvietoja arī glābjamā skābekļa balonu.