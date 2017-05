ASV prezidents Donalds Tramps ir ieradies Saūda Arābijā, kas ir viņa pirmā ārvalstu vizīte ārzemēs, sestdien ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Ārvalstu komandējumā viņš devies kopā ar savu sievu Melāniju Trampu, meitu Ivanku, kā arī Ivankas vīru Džaredu Kušneru, kas ir Trampa padomnieks.

Trampa lidmašīna Saūda Arābijas galvaspilsētas Rijādas lidostā nolaidusies ap plkst.9.45 pēc vietējā laika, ziņo CNN.

Trampu un viņa kundzi sagaidījis Saūda Arābijas karalis Salmans bin Abduls Azizs, kā arī cita augsta līmeņa amatpersonas.

ASV prezidents ar savu kundzi tika sveikts uz sarkanā paklāja. Tam sekojis militārā orķestra priekšnesums, kā arī kara lidmašīnu paraugdemonstrējumi.

Jau vēstīts, ka Tramps piektdien dodas savā pirmajā ārvalstu ceļojumā, kura laikā apmeklēs Saūda Arābiju, Izraēlu, Beļģiju, Itāliju un Vatikānu. Viņš gan to nemaz nevēlas un pēdējās dienās par to žēlojies Baltā nama amatpersonām, raksta "New York Times".