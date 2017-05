Šajā centrā, kurš uzbūvēts iepretim Turcijas pilsētai Rejhanli, kopumā uzceltas 55 divstāvu dzīvojamās mājas ar gultasvietām 18 bērniem katrā, četras skolas, mošeja, spēļu laukums un sporta laukums. Tas tapis nepilnu divu gadu laikā, sadarbojoties Turcijas valdībai un divām Turcijas un Kataras nevalstiskajām organizācijām.

"Unicef" lēš, ka kopumā Sīrijas pilsoņkara dēļ cietuši aptuveni seši miljoni bērnu, no kuriem 2,3 miljoni devušies bēgļu gaitās. No tiem aptuveni 800 000 skolas vecuma bērnu patlaban apmetušies Turcijā, un ap 60 % no viņiem apmeklē mācību iestādes.

Paraugciemata cēlāji apgalvo, ka viņu mērķis ir ne tikai dot pajumti un izglītot, bet arī sniegt psiholoģisko palīdzību, lai bērni pārvarētu kara laikā gūtās traumas.

Vēl aptuveni 5000 bērnu, kuri nedzīvošot ciematā uz vietas, saņemšot tā sniegtos pakalpojumus.