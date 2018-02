Foto: Vīri Honkongā neitralizē iespaidīgu aviobumbu AN-M65

Pēc 450 kilogramu smagās bumbas atrašanas trešdien apkaimē tika slēgtas vairākas ielas un evakuēti vairāk nekā 4000 cilvēku. Šī ir jau otrā nedēļas laikā Honkongā atrastā kara laika bumba.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Sprādzienbīstamais priekšmets ir ASV ražota aviobumba AN-M65, ko Otrā pasaules kara laikā japāņu okupētajā Honkongā nometa amerikāņu aviācija. Tāda pati bumba Honkongā neitralizēta jau sestdien.

Lai neitralizētu spridzekli, eksperti strādāja visu nakti uz ceturtdienu. Bumbas sānā tika izgriezts caurums, lai iztīrītu no tās eksplozīvo materiālu, to izdedzinot. Bumba ar krāna palīdzību izcelta no būvbedres.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Neitralizēšanas operācija ilgusi 24 stundas.

Bumbas un nesprāgušas granātas Honkongā ir atrastas jau iepriekš. No 1941. līdz 1945. gadam toreizējo britu koloniju okupēja Japāna un te notika smagas sabiedroto un Japānas spēku kaujas.

2014. gadā pilsētā tika atrasta 907 kilogramus smaga aviobumba.