Kompānijas "YouTube" galvenajā birojā Kalifornijā izcēlusies apšaude, kurā vairāki cilvēki tikuši ievainoti un nogādāti slimnīcās, bet aizdomās turamā apšaudes sarīkotāja ir mirusi, atsaucoties uz vietējām varasiestādēm, ziņo CNN.

Sākoties apšaudei, policija lūdza vietējos iedzīvotājus "turēties pa gabalu no notikuma vietas".

Pagaidām sīkākas detaļas par notikušo policija neatklāj. Vietējā slimnīca ziņu kanālam "Fox News" apstiprināja, ka slimnīcā nogādāti vairāki pacienti, tomēr neatklāj plašākas detaļas par cietušo skaitu vai gūtajiem savainojumiem. Varasiestādes pieļauj, ka apšaudē ievainoti varētu būt vismaz četri cilvēki, vēsta "Los Angeles Times".

Sociālajā vietnē "Twitter" aculiecinieki publicējuši fotogrāfijas, kurās redzams, kā no "YouTube" biroja viens pēc otra nāk ārā darbinieki ar gaisā paceltām rokām.

Vadims Lavrusiks, "YouTube" darbinieks, tvītoja, ka ""YouTube" galvenajā birojā atrodas aktīvs šāvējs" un ka viņš bija "dzirdējis šāvienus un redzējis skrienošus cilvēkus". Vēlāk savā "Twitter" kontā Lavrusiks paziņoja, ka ir evakuēts.

"YouTube" birojā strādā aptuveni 1700 cilvēku, vēsta raidsabiedrība BBC. Kompānija "Google", kurai pieder "YouTube", informējusi, ka sadarbojas ar varas iestādēm un nodrošinās informāciju līdz ko tā būs pieejama.