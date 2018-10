Faids cietumā izcieta 25 gadu ilgu cietumsodu. Viņa aizbēgšanu 1. jūlijā palīdzēja īstenot trīs bruņoti vīrieši, kuri ielauzās cietuma apmeklētāju telpā un pēc tam kopā ar Faidu devās uz helikopteru, un pameta cietuma teritoriju, vēsta BBC

Francijas tieslietu ministre Nikola Belubē paziņoja, ka Faids tagad tiks īpaši pieskatīts un ievietots stingri apsargātās telpās.

Šīs vasaras izlaušanās bija otrā reize, kad Faidam izdevies aizbēgt. 2013. gadā viņš izbēga no cietuma Francijas ziemeļos, izmantojot četrus sargus kā vairogu un uzspridzinot vairākas durvis ar dinamītu. Sešas nedēļas vēlāk viņš tika notverts.

JUST IN: Notorious helicopter jailbreak gangster Redoine Faid has been arrested in the Oise department in northern France. https://t.co/wWHqCwPTR5 pic.twitter.com/X9106Spzyv— euronews (@euronews) October 3, 2018