Pēc tam, kad Parīzē kāds vīrietis ar nazi ievainojis četrus cilvēkus un nogalinājis vienu, policija vīrieti nošāvusi, vēsta portāls "Independent".

Policija skaidro, ka divi no ievainotajiem atrodas smagā stāvoklī. Varasiestādes ziņo, ka uzbrucēja motīvs vēl nav skaidrs.

Kāda aculieciniece portālam "Independent" atklāja, ka uzbrucējs uzbrukuma brīdī kliedzis "Allahu akbar".

Francijas iekšlietu ministrs Žerārs Kolons tviterī nosodīja “pretīgo uzbrukumu”, kā arī atzinīgi novērtēja “policijas spēku, kuri neitralizēja uzbrucēju, aukstasinīgo un ātro reakciju”.

Atbildību par uzbrukumu uzņēmās džihādistu grupējums “Daesh”, kura propagandas atzars “Amaq” ziņoja, ka to sarīkojis viens no šī grupējuma “kareivjiem”. Šāds formulējums ir tipisks, “Islāma valstij” uzņemoties atbildību par tās inspirētiem uzbrukumiem neatkarīgi no tā, vai grupējumam bijusi tieša saistība ar uzbrucēju.

Prokurori paziņoja, ka ir sākta terorakta izmeklēšana, un atsaucās uz aculiecinieku teikto, ka uzbrucējs kliedzis “Allāhu akbar”.

Francijas prezidents Emanuels Makrons reaģēja uz notikušo, tviterī ierakstot, ka “Francija atkal maksājusi asins cenu, bet ne par collu nepiekāpsies brīvības ienaidniekiem”.

"Franču tautas vārdā es apsveicu policistu drosmi, kuri neitralizēja teroristu," tvītoja Makrons.

Policistu arodbiedrības amatpersona Luaks Travērs paziņoja telekanālam BFMTV, kas uzbrucējs mēģināja uzbrukt arī policistiem, kas ieradās notikuma vietā. Policisti sākumā mēģināja viņu savaldīt ar elektrošoka ierīci, bet pēc tam bija spiesti atklāt uguni, sacīja Travērs.

Francijas premjerministrs Eduārs Filips tviterī rakstīja, ka policija demonstrējusi “ievērojamu” prasmi, likvidējot uzbrucēju deviņas minūtes pēc ziņas saņemšanas par notiekošo.

"Deviņu minūšu laikā pēc pirmā telefonzvana uzbrucējs tika neitralizēts," tvītoja Filips. "Mūsu policijas spēki ir atkal demonstrējuši savu ievērojamo prasmi un spēju iejaukties."

"Francija ir absolūti apņēmusies nekādi nepadoties draudiem, kurus uzbrucēji tai mēģina uzspiest," premjers piebilda.

Parīzes mērs Anna Idalgo tviterī paziņoja, ka policijas "aukstasinība, drosme un profesionālisms atkal ļāva izglābt cilvēku dzīvības."