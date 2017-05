Kā vēstīts, 2016. gada maijā "EgyptAir" lidmašīna, kas lidoja no Kairas uz Parīzi, avarēja, iekrītot Vidusjūrā. Katastrofā bojā gāja 66 cilvēki, no kuriem 15 bija Francijas pilsoņi.

Ēģiptes puse sākotnēji izvirzīja versiju par to, ka lidmašīna būtu tikusi notriekta, taču izmeklēšanas jaunākie atklājumi šo teoriju noliedz.

Pārbaudot astoņu bojā gājušo Francijas pilsoņu mirstīgās atliekas, Francijas izmeklētāji nav konstatējuši sprāgstvielu vai pulvera pēdas, kas norāda uz to, ka lidmašīnas avārijas iemesls nav bijis terorakts. Jaunākā informācija "apstiprina Francijas izmeklētāju jau sākumā izvirzīto versiju, ka tā bija avārija nevis terorakts," izteicies aģentūras informācijas avots. Šobrīd tiek izskatīta versija par mehānisku bojājumu, kas izraisījis aizdegšanos netālu no kokpita, jo pirms pazušanas no radariem lidmašīna redzami novirzījusies no kursa.

Ēģiptes izmeklēšanas komiteja pagājušā gada decembrī nāca klajā ar paziņojumu, ka uz upuriem atrastas sprāgstvielu pēdas, taču Francijas puse to neapstiprināja. "Šobrīd mūsu darba hipotēze ir planšetes aizdegšanās vai pašaizdegšanās," pastāstījis aģentūras sarunu biedrs. "Tas ir jāpārbauda, izmeklējot kabīnes atlūzas vai lidojuma ierakstus, taču tie atrodas Ēģiptē un ēģiptieši nav izrādījuši interesi sadarboties."

Pēc lidmašīnas avārijas neviens no teroristiskajiem grupējumiem neuzņēmās atbildību par šo katastrofu.