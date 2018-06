Kardinālas atšķirības ASV un tās sabiedroto redzējumos par dažādiem jautājumiem bija novērojamas vēl ilgi pirms G7 samita. Trampa paziņojums par izstāšanos no Parīzes līguma un viņa kopējā attieksme jautājumos, kas saistīti ar klimata pārmaiņām radīja vilšanos vairākās Eiropas lielvalstu galvaspilsētās.

Vēl lielāku neapmierinātību ar Donalda Trampa administrācijas īstenoto ārpolitiku izsauca ASV prezidenta lēmums izstāties no Irānas kodollīguma. Eiropas valstis, kas bija parakstījušas kodolvienošanos – Vācija, Francija un Lielbritānija – centās pārliecināt Trampu turpināt dalību līguma ietvaros, sakot, ka tas ir labākais veids, kā panākt, lai Irānas rīcībā nenonāktu kodolieroči. Tomēr Tramps, pamatojoties uz nepilnībām līguma ietvaros, pārtrauca ASV dalību tajā.

Neilgi pirms ierašanās uz G7 samitu, Tramps paziņoja, ka ASV ieviesīs muitas tarifus alumīnijam un tēraudam no Eiropas, Kanādas un Meksikas. Francijas prezidents Emanuels Makrons tarifus nosauca par "nelikumīgumiem" un "kļūdu". Kļuva skaidrs, ka G7 samitā būs novērojama zināms saspīlējums starp Trampu un citu valstu līderiem.

Piektdien, ierodoties uz tikšanos, Tramps nāca klajā ar negaidītu paziņojumu – viņš argumentēja, ka arī Krievijai būtu jāpiedalās šajā samitā. Krievija no valstu grupas tika izraidīta 2014. gadā pēc Krimas aneksijas. Paredzams, ka arī šie Trampa izteikumi neveicināja attiecību uzlabošanos starp ASV un tās sabiedrotajām.

Tikšanās noslēgumā Donalds Tramps atsauca ASV atbalstu G7 samita komunikē. Pēc samita Tramps mikroblogošnas vietnē "Twitter" kritizēja Kanādas premjeru Džastinu Trudo, nosaucot viņu par "negodīgu un vāju". Savukārt Trudo paziņoja, ka vienmēr aizstāvēs savas valsts intereses un nepakļausies citu valstu spiedienam. Trampa padomnieks tirdzniecības jautājumos Pīters Navarro, komentējot Trudo izteikumus, norādīja, ka tādiem līderiem kā Trudo ir "īpaša vieta ellē". Šāda retorika no Baltā nama attiecībā pret savām sabiedrotajām bija līdz šim nepieredzēta.

Bijušais ASV prezidenta amata kandidāts un pašreizējais Arizonas štata senators Džons Makeins veica "Twitter" ierakstu, kurā apgalvoja, ka ASV joprojām atbalsta brīvo tirdzniecību, globalizāciju un alianses, kas pastāv jau 70 gadus un ir balstīta kopīgās vērtībās. Makeins norādīja, ka amerikāņi ir kopā ar savām sabiedrotajām pat, ja ASV prezidents nav.

To our allies: bipartisan majorities of Americans remain pro-free trade, pro-globalization & supportive of alliances based on 70 years of shared values. Americans stand with you, even if our president doesn't.— John McCain (@SenJohnMcCain) June 10, 2018

Starptautisko attiecību eksperts Ričards Hāss tviterī izteicās, ka alianses tiek veidotas, lai veicinātu spēku nevis izrādītu vājumu un sašķeltību. Hāss Baltā nama pārstāvju izteikumus nosauca par briesmīgiem, tuvredzīgiem un līdz šim nepieredzētiem. Tāpat Hāss norādīja, ka notikušais G7 samitā palīdz Ziemeļkorejai, jo Donalds Tramps nevēlēsies aizvadīt divus neveiksmīgus samitus pēc kārtas. Pēc Hāsa domām Kims varētu to izmantot, lai palielinātu savas prasības un ierobežotu kompromisus no savas puses.

The unraveling of G-7 summit works in NK's favor as @realDonaldTrump will not want to bust up 2 summits in a row lest people conclude he is the problem. Increases incentive for Kim to up his asks and limit his compromises and for Trump to do the opposite. Hardly the ideal context— Richard N. Haass (@RichardHaass) June 10, 2018