Mašaals, kurš bija pazīstams arī Baraa Kadeks, pirmdien gāja bojā, koalīcijai bombardējot "Islāma valsts" ieņemto Mejādīnas pilsētu netālu no Irākas robežas.

Vairākas Sīrijas aktīvistu lapas sociālajā tīklā "Facebook", tai skaitā mediju kolektīvs "Eye on the Homeland", dalījās ar ziņām par Mašaala nāvi.

"Mašaals bija viens no "Desh" ("Islāma valsts") ziņu aģentūras "Amaq" dibinātājiem," ziņoja "Eye on the Homeland".

"Viņš un viņa meita tika nogalināti koalīcijas gaisa triecienā Mejādīnai Deir ez Zoras provincē," rakstīja mediju kolektīvs.

Kā Mašaala nāves apstiprinājums tika izplatīts arī paziņojums, kuru sociālajā tīklā "Facebook" esot ierakstījis viņa brālis.

Ziņu par Mašaala nāvi vēl nav apstiprinājusi ne ASV vadītā koalīcija, ne Londonā bāzētā aktīvistu organizācija "Sīrijas Cilvēktiesību observatorija"("Syrian Observatory for Human Rights", SOHR).

31 gadu vecais Mašaals bija pazīstams mediju aktīvists pirms pievienošanās "Islāma valstij", pastāstīja opozīcijas ziņu tīkla "Aleppo24" izpilddirektors Mohammads Haleds.

"Es viņu satiku 2012.gadā. Baraa (Mašaals) bija viens no vecajiem Alepo revolucionāriem," teica Haleds.

Saskaņā ar viņa teikto Mašaals bijis mediju aktīvists Alepo līdz 2013.gada beigām, kad paziņojis par savu pārcelšanos uz "kalifāta zemi" "Daesh" ieņemtajā Bābas pilsētā.

Mašaals vēlāk pārcēlās uz "Daesh" Sīrijas bastionu Rakas pilsētu, bet pirms četriem mēnešiem aizbēga uz Mejādīnu, kad Rakai tuvojās ASV atbalstītā kurdu un arābu alianse "Sīrijas Demokrātiskie spēki", stāstīja Haleds.

"Mēs zinām, ka viņš 2014.gadā dibināja šo aģentūru ("Amaq"), jo viņš aicināja pievienoties visus aktīvistus Alepo," teica Haleds.

"Amaq" kanāli sociālo mediju lietotnē "Telegram" bieži ir pirmā vieta, kur "Islāma valsts" publicē paziņojumus par atbildības uzņemšanos par dažādiem teroraktiem visā pasaulē.