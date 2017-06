Jau ziņots, ka sestdien sausā negaisa laikā zibens spērienu rezultātā Portugālē izcēlušies apjomīgi ugunsgrēki, kuros bojā gājuši vismaz 64 cilvēki. Daudzi miruši automašīnās vai to tuvumā, cenšoties izbēgt no liesmām. Vairāk kā 130 cilvēki ir ievainoti. Pēdējais identificētais upuris ir 40 gadus vecs ugunsdzēsējs, kurš miris slimnīcā.

Civilās aizsardzības amatpersonas norāda, ka, lai arī 70% ugunsgrēku ir lokalizēti, joprojām ir pamats nopietnām bažām.

Elisio Oliviers, Civilās aizsardzības vadītājs, britu raidsabiedrībai BBC norādīja, ka pastāv liels satraukums par ugunsgrēkiem, kas joprojām netiek kontrolēti. Viņš arī norādīja, ka daudzi iedzīvotāji ir spiesti evakuēties.

Vairāk kā tūkstoš ugunsdzēsēju iesaistīti cīņā ar liesmām.

Brīvprātīgais glābšanas darbos ziņu aģentūrai "Reuters" skaidroja, ka komanda nav optimistiski noskaņota par iespēju tuvākajā laikā liesmas pilnībā pakļaut kontrolei: "Sausums, vējaini apstākļi un augstas gaisa temperatūras viegli atjaunos liesmas, un tās ātri izplatīsies."

Viena no ugunsgrēkā visvairāk cietušajām vietām ir Nodeirinho ciems, kur automašīnās tika atrasti 30 bojāgājušie un 17 bojāgājušie netālu no tām. Portugāļu mediji šo ceļu nodēvējuši par "nāves ceļu".

"I passed burned-out carcasses of cars on the side of the road." @RaphaelMinder on Portugal's devastating wildfire. https://t.co/3nSEba00LZ pic.twitter.com/yn0hGE0W2D— New York Times World (@nytimesworld) June 20, 2017