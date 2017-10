ASV valdības amatpersonām, dodoties komandējumos, obligāti jāceļo komerciālajos reisos. Izņēmums attiecas uz amatpersonām, kuru darbs saistīts ar nacionālās drošības jautājumiem. Praiss ar šādiem jautājumiem nestrādā, taču kopš maija devās 26 valdības ceļojumos, kas izmaksājuši 400 000 dolāru (338 620 eiro). Medijs "Politico" aplēsis, ka Praisa komandējumi kopumā izmaksājuši vairāk nekā miljonu dolāru.

Veselības ministra pienākumus pildīt šobrīd prezidents Donalds Tramps ir uzticējis Donam Raitam.

Praiss izpelnījās Trampa kritiku par nodokļu maksātāju naudas šķērdēšanu. "New York Times" rīcībā nonākušajā Praisa atlūgumā rakstīts, ka ministrs nožēlo skandāla radīto uzmanības novēršanu no ministrijas darba. Praiss iepriekš centās klusināt skandālu, solot atmaksāt dārgiem pārlidojumiem privātās lidmašīnās iztērēto valdības naudu.

BBC atgādina, ka nežēlastībā kritušajam Praisam prezidents Tramps jau jūlijā jokojoties teica – ja viņš nepanāks atteikšanos no bijušā prezidenta Baraka Obamas pieņemtās veselības aprūpes sistēmas (tā dēvētās "Obamacare"), amatu nāksies zaudēt. Šonedēļ izgāzās kārtējais republikāņu mēģinājums tikt vaļā no "Obamacare". Ja Praisam būtu izdevies atbrīvoties no "Obamacare", iespējams, komandējumu radītās jukas nebūtu maksājušas viņam amatu, vērtē BBC.

Privātu lidmašīnu izmantošanā ir apsūdzēti arī citi ministri, tai skaitā finanšu ministrs Stīvs Mnučins.