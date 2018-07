12 zēnu un viņu futbola trenera izglābšanu no applūdušās alas Taizemē ir plānots iemūžināt Holivudas filmā, par kuras ieceri paziņoja ASV kristīgo filmu studija "Pure Flix".

Studijas vadītājs Maikls Skots, kurš dzīvo Taizemē un glābšanas operācijas laikā atradās pie notikuma vietas Čiangrajas provincē, par šo plānu pavēstīja tviterī. "Šis stāsts man nozīmēja tik daudz, kad es tam šovasar sekoju Taizemē," Skots sacīja videoierakstā, kas nofilmēts pie notikuma vietas Taizemes ziemeļos.

"Mana sieva patiesībā uzauga kopā ar Taizemes jūras spēku īpašo uzdevumu vienības dalībnieku, kurš gāja bojā šajā alā. Redzēt visu šo varonīgo drosmi [..] ir tik aizkustinošs notikums un tik personīgs man," teica Skots.

Bijušais Taizemes jūras spēku īpašo uzdevumu vienības dalībnieks Samans Kunans 6.jūlijā gāja bojā, palīdzot uzstādīt skābekļa balonus glābšanas operācijai. Skota sieva ir piedalījusies viņa bēru plānošanā.

Jau ziņots, ka no applūdušās alas Taizemē no svētdienas līdz otrdienai tika izglābti visi divpadsmit zēni un viņu futbola treneris, kas bija iesprostoti pazemē kopš 23.jūnija. Skots piebilda, ka "Pure Flix" plāno to parādīt "filmā, kas varētu iedvesmot miljoniem cilvēku visā pasaulē".

"Pure Flix" dibinātājs Deivids Vaits paziņoja laikrakstam "The Wall Street Journal", ka studija runā ar aktieriem, scenāristiem un potenciāliem investoriem par plānoto filmu.

""Pure Flix" pievienojas pārējai pasaulei, pateicoties Dievam, ka viņš atbildējis uz lūgšanām par alā Taizemē iesprostoto veiksmīgu izglābšanu," teikts kompānijas paziņojumā.

Nav gan zināms, vai plānotā filma kļūs par kases grāvēju. 2015.gadā uzņemtā filma "33" par 2010.gada kalnrūpniecības katastrofu Čīlē, kad 33 kalnrači tika izglābti pēc pazemē pavadītiem diviem mēnešiem, nopelnīja tikai 24,9 miljonus ASV dolāru, lai gan tajā tēloja tādas zvaigznes kā Antonio Banderass, Džošs Brolins un Žiljeta Binoša.