Grieķijā starptautiskās izmeklēšanas ietvaros aizdomās par saistību ar cilvēku kontrabandu arestēti 18 cilvēki, vēsta portāls "The Guardian".

Visi arestētie ir vīrieši vecumā no 18 līdz 23 gadiem. Viņi aizturēti vairākās operācijās Krētā.

Likumsargiem izdevies izglābt 112 cilvēku, kuri mitinājušies alā un fermā pie kāda ciemata Krētas dienvidos. Tur atrasti arī šaujamieroči.

Izmeklētāji uzskata, ka arestētie sīrieši, afgāņi, pakistānieši, ēģiptieši un grieķi ir daļa no organizētās noziedzības grupējuma, kas nodarbojies ar cilvēku, kuri vēlējušies nelegāli nokļūt no Grieķijas Ziemeļeiropā, kontrabandu. Par "ceļojuma" no noorganizēšanu nelegālie darboņi no vienas personas prasījuši 2000 līdz 4000 eiro lielu samaksu.

Par izglābtajiem cilvēkiem šobrīd gādā Grieķijas amatpersonas.